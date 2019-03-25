Белорусские правоохранители изъяли крупнейшую партию экстази на границе с Латвией

Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет Беларуси пресекли канал поставки в ЕАЭС наркотических средств и психотропных веществ, изъяты самая крупная с начала года партия гашиша и крупнейшая за все время партия экстази.

"Правоохранители установили, что из Европейского союза на территорию нашей страны автотранспортом следует крупная партия наркотиков. При дальнейшей отработке 25 марта в поле зрения попал грузовой автомобиль, прибывший на пункт пропуска "Григоровщина" белорусско-латвийского участка границы", - рассказали в МВД.

Как отметили в министерстве, сотрудники таможни досмотрели грузовой автомобиль "Вольво". Проверка показала, что в нижней части прицепа большегруза, перевозящего контейнер с фармацевтическими препаратами, оборудован тайник. При его вскрытии обнаружены упакованные свертки с пластинами, похожими на гашиш, и таблетками.





"К настоящему времени представители Госкомитета судебных экспертиз уже подтвердили, что в тайнике находились 130 кг гашиша и 10 кг таблеток МДМА (экстази). Это самая крупная изъятая партии гашиша с начала года, что касается таблеток МДМА – белорусскими правоохранителями крупнее партии еще не изымалось", - подчеркнули в МВД.





По информации ведомства, по данному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело по статье 328/1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

В 2018 году общий объем фактически изъятых наркотических средств и психотропных веществ составил более тонны, в текущем году уже изъято более 270 кг наркотических средств и психотропных веществ, перекрыто 9 каналов их поставки и транзита.