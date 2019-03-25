ГЛХУ “Старобинский лесхоз” приступил к заготовке березового сока.

Всего за период сокодвижения лесхозом планируется заготовить более 250 тонн березового сока. Основным потребителем березового сока, с которым лесхоз заключил договор, являются ОАО «Гамма вкуса» г. Клецк и ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» г. Минск .

Населению приобрести березовый сок можно во всех лесничествах лесхоза по цене 17 копеек за 1 литр: -Величковичское лесничество – тел. 27-01-33 -Гаврильчицкое лесничество – тел. 29-06-89 -Гоцкое лесничество – тел. 27-71-25 -Драчевское лесничество – тел. 33-83-30 -Краснослободское опытно-производственное лесничество – тел. 27-42-56 -Листопадовичское лесничество – тел. 33-85-43 -Новотерушковское лесничество – тел. 31-30-45 -Сковшинское лесничество – тел. 20-34-24 -Старобинское лесничество – тел. 29-64-68 -Хоростовское лесничество – тел. 27-37-18 -Ясковичское опытно-производственное лесничество – тел. 33-86-72.

Согласно статьи 15.26 КоАП заготовка древесного сока на территории, где такие заготовки запрещены, либо сбор без разрешительных документов, когда его получение обязательно влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 б.в., на индивидуальных предпринимателей – до 100 б.в., а на юридическое лицо – до 500 б.в.



В целях недопущения несанкционированной подсочки березовых насаждений работниками ГЛХУ “Старобинский лесхоз” будут применяться средства фотовидеофиксации.

