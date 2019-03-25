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ГЛХУ “Старобинский лесхоз” приступил к заготовке березового сока.

26.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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19 марта 2019 11:04 2286

ГЛХУ “Старобинский лесхоз” приступил к заготовке березового сока.

Автор: Эдуард Кидяев.

Всего за период сокодвижения лесхозом планируется заготовить более 250 тонн березового сока. Основным потребителем березового сока, с которым лесхоз заключил договор, являются ОАО «Гамма вкуса» г. Клецк и ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» г. Минск.

ГЛХУ “Старобинский лесхоз” приступил к заготовке березового сока.

Населению приобрести березовый сок можно во всех лесничествах лесхоза по цене 17 копеек за 1 литр:

-Величковичское лесничество – тел. 27-01-33
-Гаврильчицкое  лесничество – тел. 29-06-89
-Гоцкое лесничество – тел. 27-71-25
-Драчевское лесничество – тел. 33-83-30
-Краснослободское опытно-производственное лесничество – тел. 27-42-56
-Листопадовичское лесничество – тел. 33-85-43
-Новотерушковское лесничество – тел. 31-30-45
-Сковшинское лесничество – тел. 20-34-24
-Старобинское лесничество – тел. 29-64-68
-Хоростовское лесничество – тел. 27-37-18
-Ясковичское опытно-производственное лесничество – тел. 33-86-72.

ГЛХУ “Старобинский лесхоз” приступил к заготовке березового сока.

За нарушение правил заготовки березового сока предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях.

ГЛХУ “Старобинский лесхоз” приступил к заготовке березового сока.

Согласно статьи 15.26 КоАП заготовка древесного сока на территории, где такие заготовки запрещены, либо сбор без разрешительных документов, когда его получение обязательно влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 б.в., на индивидуальных предпринимателей – до 100 б.в., а на юридическое лицо – до 500 б.в.

В целях недопущения несанкционированной подсочки березовых насаждений работниками ГЛХУ “Старобинский лесхоз” будут применяться средства фотовидеофиксации.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГЛХУ “Старобинский лесхоз”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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19 марта 2019 11:04 2286 ГЛХУ “Старобинский лесхоз” приступил к заготовке...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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