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ГЛХУ “Старобинский лесхоз” приступил к заготовке березового сока.
26.03.2019 — Разное | Soligorsk News
19 марта 2019 11:04 2286
ГЛХУ “Старобинский лесхоз” приступил к заготовке березового сока.
Всего за период сокодвижения лесхозом планируется заготовить более 250 тонн березового сока. Основным потребителем березового сока, с которым лесхоз заключил договор, являются ОАО «Гамма вкуса» г. Клецк и ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» г. Минск.
Населению приобрести березовый сок можно во всех лесничествах лесхоза по цене 17 копеек за 1 литр:
За нарушение правил заготовки березового сока предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Согласно статьи 15.26 КоАП заготовка древесного сока на территории, где такие заготовки запрещены, либо сбор без разрешительных документов, когда его получение обязательно влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 б.в., на индивидуальных предпринимателей – до 100 б.в., а на юридическое лицо – до 500 б.в.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации
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19 марта 2019 11:04 2286 ГЛХУ “Старобинский лесхоз” приступил к заготовке...
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