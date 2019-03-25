

«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля. Автор: Эдуард Кидяев.

С 28 по 31 марта г. Солигорск вот уже в четвёртый раз станет площадкой для проведения фестиваля театрального искусства «ТЕАТРОН line». Более 20 театральных коллективов станут участниками открытого фестиваля-форума театрального искусства «ТЕАТРОН line – 2019».

Традиционно фестиваль-форум, который в четвертый раз пройдет в Солигорске, собирает детские и молодежные коллективы не только из Беларуси, но и из стран ближнего зарубежья. С каждым годом количество друзей «ТЕАТРОНа» прирастает, к постоянным участникам добавляются новые.



В рамках ТЕАТРОНА театр имени Горького привезёт в Солигорск новую постановку.







Среди участников заявлены детские и юношеские театральные коллективы из Беларуси и стран ближнего зарубежья. А в качестве гостя фестиваля на сцене городского Дворца культуры с премьерой выступит один из ведущих театров Беларуси – Национальный академический драматический театр имени Максима Горького. Внимание! В этом году театр привезёт к нам премьеру — это лирическая трагикомедия «ОбЛомОFF».



Когда: 29 марта 19.00.



Где: г. Солигорск, Городской Дворец культуры (внимание, не перепутайте место показа!).



Для кого: для солигорчан различного возраста.



Билеты: уже в продаже, цена – 10, 15 рублей.



Как приобрести: заказать по телефонам: 8 (044) 742-35-60, 8 (029) 6242138.



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТРОН line – 2019»:





Совершенно новым направлением в работе фестиваля станет проект «ТЕАТРОН line для МАЛЫШЕЙ».



В нём примут участие профессиональные театральные коллективы, работы которых ориентированы на самых маленьких зрителей – возрастная категория 2+. Дети вместе с родителями смогут погрузиться в атмосферу настоящей сказки, искренней радости и заразительного креатива.



















Подробная информация по телефонам: +375296242138, +375447423560.

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