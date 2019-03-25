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«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля.

26.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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18 марта 2019 19:43 2565

«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля.

Автор: Эдуард Кидяев.

С 28 по 31 марта г. Солигорск вот уже в четвёртый раз станет площадкой для проведения фестиваля театрального искусства «ТЕАТРОН line». Более 20 театральных коллективов станут участниками открытого фестиваля-форума театрального искусства «ТЕАТРОН line – 2019». 

«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля.

Традиционно фестиваль-форум, который в четвертый раз пройдет в Солигорске, собирает  детские и молодежные коллективы не только из Беларуси, но и из стран ближнего зарубежья. С каждым годом количество друзей «ТЕАТРОНа» прирастает, к постоянным  участникам добавляются новые.

В рамках ТЕАТРОНА театр имени Горького привезёт в Солигорск новую постановку.

«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля.

Среди участников заявлены детские и юношеские театральные коллективы из Беларуси и стран ближнего зарубежья. А в качестве гостя фестиваля на сцене городского Дворца культуры с премьерой выступит один из ведущих театров Беларуси – Национальный академический драматический театр имени Максима Горького. Внимание! В этом году театр привезёт к нам премьеру — это лирическая трагикомедия «ОбЛомОFF».

Когда: 29 марта 19.00.

Где: г. Солигорск, Городской Дворец культуры (внимание, не перепутайте место показа!).

Для кого: для солигорчан различного возраста.

Билеты: уже в продаже, цена – 10, 15 рублей.

Как приобрести: заказать по телефонам: 8 (044) 742-35-60, 8 (029) 6242138.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТРОН line – 2019»:

«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля.

Совершенно новым направлением в работе фестиваля станет проект «ТЕАТРОН line для МАЛЫШЕЙ».

В нём примут участие профессиональные театральные коллективы, работы которых ориентированы на самых маленьких зрителей – возрастная категория 2+. Дети вместе с родителями смогут погрузиться в атмосферу настоящей сказки, искренней радости и заразительного креатива.

«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля.
«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля.
«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля.
«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля.

Подробная информация по телефонам: +375296242138, +375447423560.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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18 марта 2019 19:43 2565 «ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан....
 
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Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
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