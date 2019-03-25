|
«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля.
26.03.2019 — Разное | Soligorsk News
18 марта 2019 19:43 2565
«ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан. Программа фестиваля.
С 28 по 31 марта г. Солигорск вот уже в четвёртый раз станет площадкой для проведения фестиваля театрального искусства «ТЕАТРОН line». Более 20 театральных коллективов станут участниками открытого фестиваля-форума театрального искусства «ТЕАТРОН line – 2019».
Традиционно фестиваль-форум, который в четвертый раз пройдет в Солигорске, собирает детские и молодежные коллективы не только из Беларуси, но и из стран ближнего зарубежья. С каждым годом количество друзей «ТЕАТРОНа» прирастает, к постоянным участникам добавляются новые.
Среди участников заявлены детские и юношеские театральные коллективы из Беларуси и стран ближнего зарубежья. А в качестве гостя фестиваля на сцене городского Дворца культуры с премьерой выступит один из ведущих театров Беларуси – Национальный академический драматический театр имени Максима Горького. Внимание! В этом году театр привезёт к нам премьеру — это лирическая трагикомедия «ОбЛомОFF».
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТРОН line – 2019»:
Совершенно новым направлением в работе фестиваля станет проект «ТЕАТРОН line для МАЛЫШЕЙ».
Подробная информация по телефонам: +375296242138, +375447423560.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 марта 2019 19:43 2565 «ТЕАТРОН line – 2019»: фестиваль порадует солигорчан....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)