Шнуров назвал причины закрытия «Ленинграда»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил решение распустить коллектив окончанием «эпохи застоя», передает РБК .

20 марта Шнуров сообщил, что группа отправится в прощальный тур по девяти городам, после чего будет закрыта.

«Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя… Я закрываю «Ленинград», потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась», - сказал музыкант.

Он не исключил, что в будущем может собрать группу снова, чтобы «оседлать что-то новое».

Ранее сообщалось, что Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре.