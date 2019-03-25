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Шнуров назвал причины закрытия «Ленинграда»

26.03.2019 18:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Шнуров назвал причины закрытия «Ленинграда»
Яна Хватова / АиФ

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил решение распустить коллектив окончанием «эпохи застоя», передает РБК.

Шнуров назвал причины закрытия «Ленинграда» Илья Резник: «То, что пишет Шнур, могу написать левой ногой»

20 марта Шнуров сообщил, что группа отправится в прощальный тур по девяти городам, после чего будет закрыта.

«Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя… Я закрываю «Ленинград», потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась», - сказал музыкант.

Он не исключил, что в будущем может собрать группу снова, чтобы «оседлать что-то новое».

Ранее сообщалось, что Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

 
 
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О прощальном туре группы музыкант объявил на прошлой неделе.
 
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