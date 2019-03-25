ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правовой инспектор труда и работник прокуратуры проведут прием в Горках

26.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 60

 

28 марта состоится правовой прием по вопросам в сфере трудовых отношений. Проведут его главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов ФПБ Инна Чеботаревская и работник прокуратуры Горецкого района.

Место — аудитория №490 учебного корпуса №10. Время — с 10.00 до 12.00.

 

Как прошли предыдущие приемы:

Бывшему экономисту ОАО «Строитель» отказываются оплатить работу по договору подряда

«Надо развиваться, а не распродавать активы». В ОАО «Строитель» прошел правовой прием с участием прокурора района

Куда уходят профсоюзные взносы? В Ленино прошел правовой прием

Труд по закону. На правовой прием профсоюзов в Горках пришли 4 человека

«Нельзя обижать простых людей». В ДРСУ № 127 прошел правовой прием

 


 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  28 марта состоится правовой прием по вопросам в сфере трудовых отношений. Проведут его главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов ФПБ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» покажут в Солигорске в мае.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика