|
Правовой инспектор труда и работник прокуратуры проведут прием в Горках
26.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
28 марта состоится правовой прием по вопросам в сфере трудовых отношений. Проведут его главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов ФПБ Инна Чеботаревская и работник прокуратуры Горецкого района.
Место — аудитория №490 учебного корпуса №10. Время — с 10.00 до 12.00.
Как прошли предыдущие приемы:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 марта состоится правовой прием по вопросам в сфере трудовых отношений. Проведут его главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов ФПБ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)