Сергей Шнуров объяснил, почему распустил свой коллектив

Недавно лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил , что распускает свою группу. В интервью телеканалу РБК музыкант пояснил, почему пошел на это и на что будет жить, если не будет гастролировать.

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Почему Шнуров решил распустить группу? По его словам, группа создавалась для того, чтобы исполнять музыку эпохи застоя. Этот период, по словам Шнурова, уже прошел.

— Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену, — отметил он.

По словам певца, он чувствует, что на смену группе придет что-то новое.

— На что жить будете, как зарабатывать? — поинтересовался у Шнурова журналист РБК.

— Ну, смотрите. Во-первых, у меня есть какие-то деньги, я могу не зарабатывать, я уже заработал, в общем. Хотел сказать, что надеюсь на пенсионный фонд. <…>. Я могу не зарабатывать, я уже заработал. На что-то буду жить, не знаю. Я 20 лет выхожу на сцену, тренькаю на гитаре. Фактически, окромя развода с женой, у меня никаких расходов не было, я ни на что не тратил. Мне, в общем-то, деньги девать было некуда 20 лет. Я всегда зарабатывал одинаково хорошо. Я прекрасно помню, когда я попал в Forbes в 2003 году в первый раз я был. Так что деньги у меня водились давно.

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Напомним, 20 марта Шнуров написал в своем Instagram , что предстоящий тур группы станет прощальным. «Между сложными вещами я скажу, как не юнец, — этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — написал он.

Создатель «Ленинграда» уже распускал «группировку» в 2008 году, начав делать рок-группу «Рубль», куда ушла часть музыкантов. В 2010 году коллектив был собран вновь.

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