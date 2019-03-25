|
У объединенного ФК «Дняпро» появились свои эмблема и сайт. Вот они
Футбольный клуб «Дняпро», образовавшийся после слияния минского «Луча» и могилевского «Днепра», запустил
На эмблеме ФК «Дняпро» обыгрывается герб Могилева, как и на эмблеме могилевского «Днепра». Также осталась дата «1960» — год, когда в Могилеве появилась футбольная команда, которая называлась «Химик». После ее переименовали в «Спартак», затем — в «Днепр».
Новую эмблему «Дняпро» будет использовать в сезоне-2019,
Видео:
В минувшем сезоне обе команды выступали в высшей лиге чемпионата страны. Чемпион Беларуси 1998 года могилевский «Днепр» в итоге вылетел в первую лигу, а «Луч» сохранил прописку в элите.
Объединенный «Дняпро» начнет игру в «вышке». Первый матч пройдет в субботу, 30 марта, с «БАТЭ» на стадионе в Борисове.
Объединенная команда «Дняпро» будет базироваться в Могилеве. Ее главным тренером станет наставник «Луча» Иван Биончик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая эмблема не имеет ничего общего с эмблемой «Луча» и максимально повторяет «днепровскую» - с «Пагоняй» и цифрой «1960».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)