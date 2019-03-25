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НАЛОГОВАЯ: заканчивается срок представления налоговых деклараций

26.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району СООБЩАЕТ о приближении срока завершения кампании по декларированию доходов физическими лицами за 2018 год.

Напоминаем, что 1 апреля 2019 года заканчивается установленный законодательством срок представления налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц, представляемых физическими лицами, получившими доходы в 2018 году:

- по трудовым договорам с физическими лицами,

- доходы из-за границы или за границей: от организаций; от физических лиц (не близких родственников) в дар, в размерах превышающих 6116 белорусских рублей,

- доходы от отчуждения транспортных средств: грузового автомобиля; более одного легкового автомобиля массой до 3500 кг в течение одного года,

- от отчуждения в течение 5 лет более одной единицы земельного участка, садового домика, квартиры, жилого дома, гаража,

- доходы от продажи другого недвижимого имущества, например офисных зданий, других не жилых помещений,

- доходы в виде возврата взносов, в том числе проиндексированных, при прекращении строительства квартир, в случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных взносов, при выбытии из членов организации застройщиков до завершения строительства- в случае применения в отношении сумм таких взносов имущественного налогового вычета, связанного со строительством или приобретением жилья на территории Республики Беларусь.

- другие доходы, удержание подоходного налога с физических лиц с которых не возложено на налоговых агентов.

Прием деклараций осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 19.00;

- по субботам 23 и 30 марта 2019 г. - с 9.00 до 13.00;

- 1 апреля 2019 г. – с 8.00 до 19.00.

Прием деклараций у физических лиц производится:

- в рабочее время с 8-00 до 17-00 в кабинете № 6

- с 17-00 до 19-00 в режиме «Одно окно» в кабинете №13

Кабинеты расположены на первом этаже инспекции МНС Республики Беларусь по Дзержинскому району по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 14.

Также информируем, что подать декларацию можно в электронном виде на портале МНС Республики Беларусь через личный кабинет физического лица. Для получения доступа к личному кабинету необходимо обратиться в любой налоговый орган, независимо от места регистрации физического лица, для получения логина и пароля. При себе иметь паспорт.

Справки по тел.: 8 (01716) 7-66-75, 7-70-12, 6-56-81.


 
 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району СООБЩАЕТ о приближении срока завершения кампании по...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
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Вороновская газета
Полымя
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