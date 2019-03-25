Цена Bitcoin снова упала ниже 4000 долларов

Среднерыночный курс Bitcoin в ночь на 26 марта резко опустился до отметки в $ 3934, после чего незначительно вырос. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне в $ 3959, за прошедшие сутки она потеряла 1,7% от цены. В то же время Ethereum подешевел на 1,9%, до $ 134,8, токен XRP — на 1,9%, до $ 0,302. Общая капитализация рынка цифровых денег за несколько часов сократилась с $ 140 млрд до $ 137 миллиардов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Bitcoin не смог закрепиться выше важного уровня сопротивления в $ 4000, теперь его цена может опуститься до $ 3850, считает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. Он объяснил, что монета должна оставаться выше ключевой отметки в $ 3940, чтобы не подешеветь в ближайшее время.

По словам эксперта, криптовалюте необходимо преодолеть зоны в $ 3940 и $ 3950, чтобы иметь возможность продолжать расти в цене. В таком случае она сможет вновь протестировать уровень в $ 4000. Если курс актива вновь окажется ниже уровня в $ 3940, он опустится до поддержки в $ 3880, после чего падение замедлится на отметках в $ 3850 и $ 3800.