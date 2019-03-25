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Вам не кажется. Ученые подтвердили, что с возрастом время действительно идет быстрее

26.03.2019 18:33 — Разное | Ежедневник  
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Вам не кажется. Ученые подтвердили, что с возрастом время действительно идет быстрее

фото: bohenon.com

Время в детстве действительно длится долго, а в старости – летит быстро. И этому есть вполне научное объяснение.

Многие замечали, что в детстве время тянулось медленнее, чем в зрелом возрасте. Ученые из Северной Каролины нашли этому интересное объяснение — удивительный феномен объясняется простыми законами физики и сложным устройством человеческого мозга, пишет РБК. Согласно новой теории, опубликованной в научном журнале European Review, временное несоответствие вызвано снижением скорости получения и обработки информации мозгом по мере старения.

«Люди часто удивляются тому, как много они помнят из дней юности, которые, казалось, длились вечно, — комментирует профессор инженерного факультета Адриан Бежан, сотрудник Университета Дьюка. — Дело совершенно не в том, что эмоции и переживания того времени были глубже или как-то значительнее, просто они обрабатывались в мозге намного быстрее». Профессор объясняет явление физическими изменениями в стареющем человеческом теле. По мере того как сети нервов и нейронов созревают, они увеличиваются в размерах и путаются, что приводит к удлинению «путей» прохождения информационных сигналов в мозг. Старея, эти «пути» деградируют и оказывают сопротивление потоку поступающих извне электрических сигналов, что и замедляет время.

Другими словами, согласно данной теории, когда мы молоды, нам хочется узнать и увидеть больше. В юности мы каждый день встречаемся с чем-то неизведанным: школа, каникулы, университет, свидание, поцелуй, первая любовь. Даже каждое новое разочарование способно замедлить ход времени. Ключ к управлению им — это получение жизненного опыта. То есть, если нам хочется остановить время, достаточно придумать себе новое хобби, отправиться в путешествие или изменить место работы.

В подтверждение своей теории профессор из Университета Дьюка приводит интересный факт: у младенцев глаза двигаются чаще, чем у взрослых, из-за того, что они тщательно изучают незнакомый мир, получая и связывая воедино больше информации из окружающей среды. А поскольку пожилые люди видят меньше новых изображений за такое же количество времени, им кажется, что часы летят быстрее. «Человеческий разум чувствует изменения во времени при помощи воспринимаемых образов, — утверждает Адриан Бежан. — Настоящее отличается от прошлого, потому что наше умственное восприятие "растет". Если казалось, что в юности дни шли дольше, то это только потому, что молодой ум впитывал больше образов в течение одного дня, чем тот же ум в старости».

Кстати, одно из первых фундаментальных исследований в этой области было проведено еще в 2005 году психологами Марком Виттманном и Сандрой Ленхофф из Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана. Они опросили 499 участников в возрасте от 14 до 94 лет о том, как, по их мнению, движется время — от «очень медленно» до «очень быстро». Когда речь зашла о десятилетиях, ученые обнаружили закономерность: пожилые люди сходились во мнении, что в молодости время тянулось дольше. Так или иначе, даже если с годами наши «внутренние часы» ускоряются, как пишет New Scientist, или если с возрастом у нас остается все меньше стимулов жить, как утверждает The Guardian, факт остается фактом: чем старше мы становимся, тем труднее нам угнаться за временем. 

 
 
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Время в детстве действительно длится долго, а в старости – летит быстро. И этому есть вполне научное объяснение.
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
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