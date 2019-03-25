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Хуже того, некоторые люди явно некомпетентны в определенной теме, но уверенно настаивают на том, что они знают все.

Если вы похожи на большинство людей, вы, вероятно, будете очень хороши в чем-то, и вы открыто признаете, что вы менее компетентны в чем-то другом. Тем не менее, вы все встречали кого-то на работе или по жизни, кто всегда переоценивает свои знания или способности в определенной теме или навыку.

Хуже того, некоторые люди явно некомпетентны в определенной теме, но уверенно настаивают на том, что они знают все. Вот когда вы начинаете задаваться вопросом: «Как, черт возьми, этот человек может быть — ну — глупым?» На самом деле, это не так уж редко. Даже Уильям Шекспир упомянул об этом более 400 лет назад: «Глупец считает себя мудрым, а мудрец мнит себя глупцом». Сегодня это явление известно как когнитивный уклон иллюзорного превосходства.

В 1999 году психолог Дэвид Даннинг и его аспирант Джастин Крюгер провели эксперимент и проанализировали свои гипотезы об этом явлении. Затем они придумали термин «Эффект Даннинг-Крюгера». Компетенция. Доверие Даннинг и Крюгер исследовали группу студентов в нескольких категориях: умение писать грамматически, умение логически рассуждать и личное чувство юмора. Зная результаты тестов, они попросили студентов оценить их личные результаты.

Тогда Даннинг и Крюгер нашли что-то странное. Они обнаружили, что студенты, которые были менее компетентны, имели тенденцию переоценивать свои результаты, несмотря на то, что их результаты тестов помещали в конец списка. Еще более удивительно, что учащиеся, которые показали лучшие результаты в этих тестах, недооценили свои результаты. Почему менее компетентные люди более уверены в себе?

Эффект Даннинга-Крюгера возникает не только в академической сфере, он встречается практически повсеместно. Примеры: Организации нанимают наиболее уверенного в себе человека во время собеседования, но оказывается, что этот человек также является наименее способным. Знаменитости, которые думают, что они умны, становятся центром внимания, в то время как ученые, которые сделали открытия, меняющие мир, не привлекают внимания средств массовой информации. Ваш друг, который утверждает, что является хорошим водителем или великим шахматистом, обычно является наименее опытным. Актуальный вопрос: почему наименее компетентные люди обычно самые уверенные в себе? Наименее квалифицированный человек часто переоценивает свои способности, потому что они понятия не имеют, сколько они не знают. Другими словами, плохие исполнители считают, что они знают все по определенной теме, и поэтому они склонны быть слишком самоуверенными в этом. С другой стороны, высокопоставленные сотрудники полностью осознают обширность и сложность области, в которой они работают. Они знают, как много они не знают, и, следовательно, они обычно недооценивают свои способности и компетентность в определенной области. В отличие от высокоэффективных, плохие исполнители также не учатся на обратной связи, предполагающей необходимость улучшения. Опять же, это потому, что они уже верят, что знают все.

Эффект Даннинга-Крюгера также связан с тем, что ученые называют мета-познанием. Мета-познание — это «познание о познании», «мышление о мышлении» и «знание о знании». Это высшая форма познания — осознавать само осознание. Человек с высоким уровнем мета-познания способен осознать свои мыслительные процессы и взглянуть на них с новой точки зрения. Это позволяет им более точно анализировать и оценивать свои идеи, знания и навыки по сравнению с людьми, испытывающими трудности с мета-познанием. В книге «Самопознание» Дэвида Даннинга он заявил, что: «Если вы некомпетентны, вы не можете знать, что вы некомпетентны…

Навыки, необходимые для получения правильного ответа, — это именно те навыки, которые вам необходимы, чтобы распознать, что такое правильный ответ». Оказывается, что люди, которые становятся жертвами эффекта Даннинга-Крюгера, — те, кто слишком самоуверен и переоценивает свою компетентность, — обычно имеют более низкую способность к мета-познанию.

Как преодолеть эффект Даннинг-Крюгера?

На самом деле, эффект Даннинг-Крюгера не шутка для умных людей. Это когнитивный уклон, который негативно влияет на наше общество от индивидуума до организационного уровня. Некомпетентные люди поднимаются на вершину во всех типах организаций, потому что они более уверены, в то время как настоящий талант похоронен из-за неуверенности в себе. И вот несколько предложений, которые я должен преодолеть, это когнитивное искажение. Используйте, как многие измеряемые стандарты, как возможные. При приеме на работу нового сотрудника и поиске делового партнера (или даже в отношениях) оцените кандидата с несколькими измеримыми параметрами. Не просто поверь на слово. Вместо этого протестируйте кандидата с реальными заданиями и оцените для себя. Замените интроспекцию ретроспекцией. Вместо того, чтобы оценивать свою производительность, заглядывая в свой ум, оглянись в свою жизнь. Этот метод полезен как для людей, которые слишком самоуверенны, так и для тех, кто не уверен в себе. С ретроспективой вы сравниваете себя с прошлым рекордом и производительностью.

В эксперименте «Даннинг» некомпетентные студенты улучшили способность правильно оценивать результаты своих тестов после получения минимального знания по тем навыкам, которых им не хватало. Независимо от того, к какой категории вы принадлежите, полезно, чтобы кто-то впереди вас показал вам, чему вы еще должны научиться.

Чем больше мы что-то изучаем, тем меньше мы знаем об этом. Это парадокс, который могут испытать только люди, которые действительно углубляются в то, что они изучают. С другой стороны, люди, которые балансируют на поверхности всего, что они изучают, никогда не узнают, сколько им еще предстоит научиться.

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