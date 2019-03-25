В Оберовщине горела хозпостройка

22 марта в 14.49 в райотдел МЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в д.Оберовщина. По прибытии спасателей к месту вызова происходило открытое горение кровли. Хозпостройка принадлежит пенсионеру 1955 г. р.

Пожар ликвидирован в 15.16. Огнем повреждена кровля. Пострадавших нет. Рассматриваемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяина строения.