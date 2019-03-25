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В Оберовщине горела хозпостройка
26.03.2019 17:19 — Разное | Навiны Камянеччыны
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22 марта в 14.49 в райотдел МЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в д.Оберовщина. По прибытии спасателей к месту вызова происходило открытое горение кровли. Хозпостройка принадлежит пенсионеру 1955 г. р.
Пожар ликвидирован в 15.16. Огнем повреждена кровля. Пострадавших нет. Рассматриваемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяина строения.
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22 марта в 14.49 в райотдел МЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в д.Оберовщина. По прибытии спасателей... Сообщение В Оберовщине горела...
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