|
28 марта «прямую телефонную линию» проведет директор ОАО «АгроНива»
26.03.2019 17:15 — Разное | Навiны Камянеччыны
>
28 марта 2019 года по вопросам деятельности акционерного общества с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет директор ОАО «АгроНива» Виктор Александрович БОБР по телефону 49-1-32.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 марта 2019 года по вопросам деятельности акционерного общества с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет директор ОАО... Сообщение 28 марта «прямую телефонную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)