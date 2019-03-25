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Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?

26.03.2019 18:13 — Разное | СТВ  
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Готовим жиросжигающий коктейль по простому рецепту.

Нам понадобится огурец, имбирь, сок лимона и вода.

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?

Натираем огурец. Нарезаем мелко пучок петрушки.

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Если вы боретесь с лишним весом, то начинайте свой день с этого напитка за час до приёма пищи. Коктейль нужно принимать в первые минуты его приготовления.

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?

В блендере взбиваем имбирь, петрушку и огурец, добавляем сок половинки лимона.

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?

Коктейль готов. Приятного аппетита!
 
 
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Готовим жиросжигающий коктейль по простому рецепту. Нам понадобится огурец, имбирь, сок лимона и вода. Натираем огурец. Нарезаем мелко пучок петрушки. Татьяна...
 
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