Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?

Готовим жиросжигающий коктейль по простому рецепту.

Нам понадобится огурец, имбирь, сок лимона и вода.

Натираем огурец. Нарезаем мелко пучок петрушки.

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Если вы боретесь с лишним весом, то начинайте свой день с этого напитка за час до приёма пищи. Коктейль нужно принимать в первые минуты его приготовления.