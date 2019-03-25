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Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?
Готовим жиросжигающий коктейль по простому рецепту.
Нам понадобится огурец, имбирь, сок лимона и вода.
Натираем огурец. Нарезаем мелко пучок петрушки.
В блендере взбиваем имбирь, петрушку и огурец, добавляем сок половинки лимона.
Коктейль готов. Приятного аппетита!
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Готовим жиросжигающий коктейль по простому рецепту. Нам понадобится огурец, имбирь, сок лимона и вода. Натираем огурец. Нарезаем мелко пучок петрушки. Татьяна...
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