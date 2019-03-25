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«Мы намерены очень активно использовать пересадочную машину»: как будут спасать большие деревья в Минске
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома, предлагает развивать в масштабах города некоторые проекты, начатые в Заводском районе в то время, как он возглавлял местную администрацию. Например, экологические тропы и, в целом, благоустройство столицы, рассказали в программе
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
На самом деле, проектов много. Мы собираемся, если вы обратили внимание, есть поручение Главы государства по вырубке деревьев. Мы намерены очень активно использовать пересадочную машину, которая пересаживает большие деревья, которые казалось бы уже никак не спасти, надо их только срезать и вырезать. Наша задача – подойти избирательно и вот уже на примере парка 50-тилетия Октября, казалось бы, деревья были уже все, в соответствии с проектом, их надо было снести. Но тем не менее, в течение двух недель тщательно с каждым деревом поработали и все деревья пересадили.
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«Мы намерены очень активно использовать пересадочную машину»: как будут спасать большие деревья в Минске
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома, предлагает развивать в масштабах города некоторые проекты, начатые в Заводском районе в то время,...
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