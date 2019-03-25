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Беларусы выпустят «модную» картошку с розовой мякотью, которую создают уже десять лет

26.03.2019 18:06 — Разное | KYKY  
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Мода пробирается и продуктовые магазины Беларуси: скоро в супермаркетах появится «беларуская экзотика» – картофель с розовой и фиолетовой мякотью. Как пишет TUT.by, его разрабатываю уже десять лет. К слову, цвет 2019 года, по версии американской корпорации Panton, – живой коралл. Совпадение?

Разработкой занимается Научно-практический центр НАН по картофелеводству и плодоовощеводству. Со слов гендиректора Вадима Маханько, каждый беларус за год съедает более 100 килограммов картошки, и это не предел. Нам знакомы такие сорта, как «Темп», «Лошицкий», «Огонек» и «Белорусский». Кстати, «Темп» и «Лошицкий» занимали площади таких габаритов, что им не нашлось конкурентов во всем мире. А в Книгу рекордов Гиннесса их не занесли «по политическим мотивам».

Сотрудники научно-практического центра заявляют: чтобы создать новый сорт картофеля, нужно потратить 12 лет. Составляют прогнозы: какими окажутся рынок будущего, погода и поведение беларусов: к картошке мы избирательны. Чтобы сорт «увидел жизнь», по европейским меркам в него нужно вложить миллион евро. Чтобы стал успешным – еще столько же.

Над «цветной» картошкой эксперты трудятся десять лет. Ходят слухи, что она повторит судьбу картофеля с желтой мякотью, который беларусы полюбили 40 лет назад, но до этого относились к нему «брезгливо» и никогда не ставили на стол. Сперва «открытие» предадут государственным испытаниям, и через пять лет беларусы смогут его попробовать. Предполагают, что широкой популярностью этот сорт все же пользоваться не будет: свою нишу он найдет лишь в ресторанах. Вкус обычный, но смотрится презентабельно. А названия сорту специалисты еще не придумали. Говорят, к нему еще нужно присмотреться.

 
 
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Мода пробирается и продуктовые магазины Беларуси: скоро в супермаркетах появится «беларуская экзотика» – картофель с розовой и фиолетовой мякотью. Как пишет TUT.by,...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
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