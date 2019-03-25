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У тещи российского чиновника нашли пентхаус за 30 млн долларов в особняке в центре Москвы
Теща главы российской госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, владеет 700-метровым пентхаусом стоимостью около двух миллиардов рублей или около 31 миллиона долларов. Жилье находится в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве. Об этом сообщает
Как отмечает издание, после знакомства ее дочери с Чемезовым Рукавишникова, до этого не занимавшаяся бизнесом, стала владелицей нескольких успешных фирм. Некоторые из них являются подрядчиками или партнерами «Ростеха». Вот таким пентхаусом в центре Москвы, по данным «Собеседника» владеет теща Чемезова.
Напомним, в феврале Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального
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Жилье находится на Малой Никитской улице.
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