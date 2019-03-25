У тещи российского чиновника нашли пентхаус за 30 млн долларов в особняке в центре Москвы

Теща главы российской госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, владеет 700-метровым пентхаусом стоимостью около двух миллиардов рублей или около 31 миллиона долларов. Жилье находится в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на « Собеседник ».

Как отмечает издание, после знакомства ее дочери с Чемезовым Рукавишникова, до этого не занимавшаяся бизнесом, стала владелицей нескольких успешных фирм. Некоторые из них являются подрядчиками или партнерами «Ростеха». Вот таким пентхаусом в центре Москвы, по данным «Собеседника» владеет теща Чемезова.



Фото с сайта sobesednik.ru



Фото с сайта sobesednik.ru

Напомним, в феврале Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил , что Чемезов является владельцем квартиры в здании, построенном на месте гостиницы «Москва». Стоимость квартиры, записанной на его жену, составляет около пяти миллиардов рублей — это самая дорогая недвижимость, имеющаяся в собственности у кого-либо из глав российских госкорпораций. Сам же отель «Москва» принадлежит белорусам — бизнесменам Хотиным.