Все билеты на концерт «Ленинграда» в Минске закончились за две недели до шоу

На концерт «Ленинграда» в Минске , который пройдет 5 апреля, проданы все билеты. Как стало известно AFISHA.TUT.BY, квитки закончились примерно за две недели до приезда Сергея Шнурова и его коллектива в Минск. Билеты стоили от 37 до 153 рублей.





Группировка «Ленинград» традиционно собирает в Минске аншлаги. На их концертах всегда заполнены как танцпол, так и трибуны. И это при том, что за последний год группа дает уже третий концерт в Беларуси (одно выступление было в «Минск-Арене» совсем недавно — 1 декабря 2018, еще одно — на фестивале Lidbeer в Лиде 8 сентября 2018). В 2017 коллектив тоже приезжал не единожды: концерты в «Арене» отшумели 19 марта и 1 декабря.

Стоит сказать, что предстоящее шоу станет для белорусов в некотором смысле последним: недавно Шнуров объявил о роспуске своего большого коллектива и заявил, что перестанет гастролировать (и объяснил, почему пошел на это ). Однако создатель «Ленинграда» уже распускал «группировку» в 2008 году, начав делать рок-группу «Рубль», куда ушла часть музыкантов. В 2010 году коллектив собрали снова.

Не попали на «Ленинград»? Не беда. У нас есть и другие рок-концерты

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