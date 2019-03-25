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Все билеты на концерт «Ленинграда» в Минске закончились за две недели до шоу
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Группировка «Ленинград» традиционно собирает в Минске аншлаги. На их концертах всегда заполнены как танцпол, так и трибуны. И это при том, что за последний год группа дает уже третий концерт в Беларуси (одно выступление было в «Минск-Арене» совсем недавно — 1 декабря 2018, еще одно — на фестивале Lidbeer в Лиде 8 сентября 2018). В 2017 коллектив тоже приезжал не единожды: концерты в «Арене» отшумели 19 марта и 1 декабря.
Стоит сказать, что предстоящее шоу станет для белорусов в некотором смысле последним: недавно Шнуров объявил о роспуске своего большого коллектива и
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23 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Группировка «Ленинград» традиционно собирает в Минске аншлаги. На их концертах всегда заполнены как танцпол, так и трибуны.
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