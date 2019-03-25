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Все билеты на концерт «Ленинграда» в Минске закончились за две недели до шоу

26.03.2019 19:04 — Разное | Tut.by  
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На концерт «Ленинграда» в Минске, который пройдет 5 апреля, проданы все билеты. Как стало известно AFISHA.TUT.BY, квитки закончились примерно за две недели до приезда Сергея Шнурова и его коллектива в Минск. Билеты стоили от 37 до 153 рублей.


Группировка «Ленинград» традиционно собирает в Минске аншлаги. На их концертах всегда заполнены как танцпол, так и трибуны. И это при том, что за последний год группа дает уже третий концерт в Беларуси (одно выступление было в «Минск-Арене» совсем недавно — 1 декабря 2018, еще одно — на фестивале Lidbeer в Лиде 8 сентября 2018). В 2017 коллектив тоже приезжал не единожды: концерты в «Арене» отшумели 19 марта и 1 декабря.

Стоит сказать, что предстоящее шоу станет для белорусов в некотором смысле последним: недавно Шнуров объявил о роспуске своего большого коллектива и заявил, что перестанет гастролироватьобъяснил, почему пошел на это). Однако создатель «Ленинграда» уже распускал «группировку» в 2008 году, начав делать рок-группу «Рубль», куда ушла часть музыкантов. В 2010 году коллектив собрали снова.

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***

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Группировка «Ленинград» традиционно собирает в Минске аншлаги. На их концертах всегда заполнены как танцпол, так и трибуны.
 
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