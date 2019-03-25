Лукашенко уволил губернатора Могилевской области

Александр Лукашенко потребовал уволить всех виновных в плохой работе агрохолдинга «Купаловское» , сообщает телеканал «МИР 24». Особенно президент был недоволен содержанием животных. С должности сняты губернатор Могилевской области Владимир Доманевский и помощник президента в этом регионе Геннадий Лавренков.

«Сейчас же к вечеру, чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих, тут еще были люди, которые за это должны были отвечать. Леонид Васильевич, уголовное дело возбудить по всей строгости закона. Ко мне не обращайся. Виноват – наручники и в следственный изолятор. Витюнов сюда переходит руководителем. Может, мы с ним сработаемся. Лавренкова вернуть в Шкловский район исполняющим обязанности, пока будем искать руководителя. Без помощника пока обойдемся», – поручил президент Беларуси.

Лукашенко также был возмущен условиями, в которых хранится сельскохозяйственная техника. Неработающие машины, которые не могут отремонтировать уже несколько лет, просто оставили на улице или в ангаре. В результате со временем машины превратились в металлолом. Более того, некоторую технику купили совсем недавно, но не использовали, и она пришла в негодность.

Исполнять обязанности губернатора Могилевской области пока будет его нынешний первый заместитель. По другим должностям президент поручил своей администрации внести предложения в ближайшее время.



