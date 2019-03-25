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А вы не верили, что будет метель... Брест накрыла непогода
26.03.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Казалось - ну какая там метель, весна давно! Ан нет, получите - настоящая, как положено, метелька.
О том, что ожидается ухудшение погоды,
К слову, на завтра тоже объявлено штормовое предупреждение - ветер, осадки.
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Казалось - ну какая там метель, весна давно! Ан нет, получите - настоящая, как положено, метелька. О том, что ожидается ухудшение погоды, мы сообщали ранее сегодня,...
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