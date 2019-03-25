 А вы не верили, что будет метель... Брест накрыла непогода

Казалось - ну какая там метель, весна давно! Ан нет, получите - настоящая, как положено, метелька.



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О том, что ожидается ухудшение погоды, мы сообщали ранее сегодня, и ещё вчера разок . Судя по прогнозу, температура опустится до минусовых значений, но быстро вернётся обратно в плюс.



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К слову, на завтра тоже объявлено штормовое предупреждение - ветер, осадки.



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да. а рядом с границей, @zm_hat , даже со снежными грозами.

карта разрядов pic.twitter.com/J1SanRiIH3 — Блізкі космас. (@nadvorie) March 26, 2019