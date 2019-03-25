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А вы не верили, что будет метель... Брест накрыла непогода

26.03.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Казалось - ну какая там метель, весна давно! Ан нет, получите - настоящая, как положено, метелька.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64676.php

А вы не верили, что будет метель... Брест накрыла непогода

О том, что ожидается ухудшение погоды, мы сообщали ранее сегодня, и ещё вчера разок. Судя по прогнозу, температура опустится до минусовых значений, но быстро вернётся обратно в плюс.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64676.php

А вы не верили, что будет метель... Брест накрыла непогода
 А вы не верили, что будет метель... Брест накрыла непогода

К слову, на завтра тоже объявлено штормовое предупреждение - ветер, осадки.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64676.php

А вы не верили, что будет метель... Брест накрыла непогода


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64676.php

А вы не верили, что будет метель... Брест накрыла непогода

 
 
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  Казалось - ну какая там метель, весна давно! Ан нет, получите - настоящая, как положено, метелька. О том, что ожидается ухудшение погоды, мы сообщали ранее сегодня,...
 
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Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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