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Пожар на трех подворьях в Столинском районе уничтожил хозпостройки
26.03.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
В Столинском районе при пожаре пострадали три расположенных по соседству домовладения, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Пожар случился в деревне Ольгомель на ул. Зеленой 25 марта около 17 часов. Возгорание произошло внутри хозяйственного строения на подворье 40-летнего местного жителя. К моменту прибытия подразделений
На ликвидацию пожара спасателям понадобилось около 40 минут. В результате огнем полностью уничтожены два деревянных хозяйственных строения, повреждены четыре сарая и теплица.
Причина возгорания устанавливается.
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В Столинском районе при пожаре пострадали три расположенных по соседству домовладения, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Пожар случился в...
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