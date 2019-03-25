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Новый руководитель Могилевской области — Николай Коротин. Что о нем известно?

26.03.2019 18:56 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко 26 марта совершенно неожиданно отправил в отставку председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского. Исполнять обязанности главы области назначен Николай Коротин, работавший первым заместителем Доманевского. Что о нем известно?

Новый руководитель Могилевской области — Николай Коротин. Что о нем известно?
Николай Коротин. Фото ok.ru
Николаю Коротину 54 года, он родом из села Алефин Стародубского района Брянской области. Когда-то эта территория была восточной границей Речи Посполитой. В школу Коротин ходил в деревню Бобрик (в Погарском районе Брянской области). Всё это прилегающие к Беларуси территории, пишет "Наша Нива".

«Родители работали в колхозе. Отец заведовал фермой, мать работала телятницей и дояркой. Я с детства приучен к труду на земле. Уже с 12 лет пахал, косил, сеял. Даже теперь могу запрячь коня. Землю очень люблю», — говорил он в одном из интервью.

Коротин поступил в Новозыбковский сельскохозяйственный техникум. Во время учебы служил в Советской армии. В последние годы существования СССР поступил в Горецкую сельскохозяйственную академию, получил образование по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства».

После этого Коротин уже не возвращался в Россию. Он остался в Горках в качестве преподавателя, там же родился сын, которого, как и отца, и деда назвали Николаем. В 2000-м Коротин получил назначение в областной центр, где стал работать в «Могилёвоблимуществе».

Он говорил, что в это время объездил всю область. Сталкивался с проблемами людей, особенно в малых городах.

В 2007 году Коротин стал председателем Быховского райисполкома. Интересно, что уже через два месяца после его назначения в Быхов приехал Александр Лукашенко. В беседе с журналистами Коротин рассказывал, что в Быхове — его это поразило — в райцентре не было «красивых, чистых домов». «Было впечатление, что люди живут здесь как будто временно», — говорил он.


Быховский район — один из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Государство вкладывает немало средств в развитие этого региона. Не удивительно, что впоследствии Коротин возглавил в Могилевском облисполкоме отдел по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.

Последние пять лет Коротин возглавлял институт «Могилёвгипрозем», занимающийся землеустройством и распределением земель между собственниками и арендаторами.

В ноябре 2018 года Николая Коротина назначили первым заместителем председателя облисполкома. Получается, что на этом посту он и полгода не работал, как пошел на повышение, пусть, возможно, и временное.

Николай Коротин зарегистрирован в социальной сети «Одноклассники». Большинство друзей чиновника там из Брянской области. Сам он подписан на три группы: «Самые убойные анекдоты», «День за днем» и «Жемчужины мысли».

Коротин лайкнул там лишь один пост из «Брянских новостей»: «Ищу украинскую фотомодель для ночных прогулок по центру Москвы с А.Б.Чубайсом. Оплата по результату прогулок». Явная аллюзия на историю с убийством одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова.

У Николая Коротина двое сыновей — Николай и Илья. Первый учился в Могилевском университете продовольствия. Если верить его странице в фейсбуке, то окончить вуз в срок ему не удалось. Место его работы указано как «продавец в «5 элементе». Возможно, к настоящему времени он уже сменил работу. Его жена Анна окончила Медицинский университет и сейчас работает в отделении онкологии Могилевской областной больницы.


Младший сын, Илья, — студент Белорусско-российского университета в Могилеве, ему 19 лет.

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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Александр Лукашенко 26 марта совершенно неожиданно отправил в отставку председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского. Исполнять обязанности...
 
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