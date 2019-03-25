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Беларусь поднялась в рейтинге паспортов

26.03.2019 18:36 — Разное | Партизан  
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Количество безвизовых стран для нашей республики осталось прежним – без оформления визы можно въехать в 77 государств.

Беларусь заняла 64-е место в рейтинге паспортов, составленном компанией Henley&Partners, передает "Спутник".

Рейтинг отражает изменения в безвизовом режиме стран мира за второй квартал 2019 года. Беларусь поднялась в рейтинге на две позиции, хотя число безвизовых направлений по-прежнему 77.

Япония, Сингапур и Южная Корея разделили первое место. Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств.

Германия заняла второе место, потеряв возможность безвизового въезда в Узбекистан. Третье место разделили сразу 5 стран – Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Великобритания и США теряют позиции – в 2015 году они занимали первое место, но сейчас заняли пятое и шестое места соответственно. Потеря Британией позиций связана не с ухудшением ее положения, а с тем, что свои показатели улучшили азиатские страны.


Число безвизовых направлений для россиян сократилось на одну страну за счет изменений визового режима с Оманом. Сейчас россияне могут без визы въехать в 118 стран. Показатели Украины и Казахстана не изменились – украинцы без визы могут въехать в 128 стран, казахи – в 76 стран. Для граждан Молдовы открыта 121 страна. За 10 лет Молдова поднялась в рейтинге на 21-ю строчку, Украина – на 22-ю, Грузия – на 17-ю.

Высокие позиции занимают паспорта стран, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции. Мальта за три месяца поднялась с 9-й на 8-ю строчку рейтинга. Она опережает Австралию, Исландию и Новую Зеландию. Результаты Кипра не изменились – он занимает 16-е место. Черногория, которая должна запустить свою инвестиционную программу в ближайшие месяцы, поднялась на 19 строчек с 2009 года и сейчас занимает 43-е место. Для ее граждан открыты 124 направления.

Замыкают рейтинг Афганистан и Ирак. У этих стран безвизовый режим открыт с тридцатью государствами.


 
 
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Количество безвизовых стран для нашей республики осталось прежним – без оформления визы можно въехать в 77 государств.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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