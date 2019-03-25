Брестчанина оштрафовали за цветы, возложенные на месте расстрелов узников гетто

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Радио "Свобода" . Судья Александр Семенчук оштрафовал Казака на 255 рублей (10 базовых величин), передает





Заявление на активиста написала работница коммунальной организации, которая убирала возложенные Казаком цветы. По поводу цветов у нее с активистом произошел спор.









Казак не считает себя виновным в хулиганстве и будет обжаловать приговор. Ранее брестчанина уже штрафовали за возложение венков к стройке, а также ему пришлось отбыть три дня в изоляторе временного содержания.





Останки узников брестского гетто были найдены при строительстве квартала элитного жилья. После этого строительство было приостановлено. В общей сложности были найдены останки около 1000 человек. Позже было решено на месте захоронения сделать зеленую зону.