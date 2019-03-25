|
Брестчанина оштрафовали за цветы, возложенные на месте расстрелов узников гетто
Ленинский суд Бреста признал общественного активиста Виталия Козака виновным в хулиганстве. Поводом стало то, что мужчина возлагал цветы и ставил лампадки возле стройки, которая велась на месте захоронения узников гетто.
svaboda.org
Судья Александр Семенчук оштрафовал Казака на 255 рублей (10 базовых величин), передает
Заявление на активиста написала работница коммунальной организации, которая убирала возложенные Казаком цветы. По поводу цветов у нее с активистом произошел спор.
Казак не считает себя виновным в хулиганстве и будет обжаловать приговор. Ранее брестчанина уже штрафовали за возложение венков к стройке, а также ему пришлось отбыть три дня в изоляторе временного содержания.
Останки узников брестского гетто были найдены при строительстве квартала элитного жилья. После этого строительство было приостановлено. В общей сложности были найдены останки около 1000 человек. Позже было решено на месте захоронения сделать зеленую зону.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ленинский суд Бреста признал общественного активиста Виталия Козака виновным в хулиганстве. Поводом стало то, что мужчина возлагал цветы и ставил лампадки возле...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)