В администрации Московского района Минска нашли подозрительный конверт

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Еврорадио сообщил очевидец. Об этомсообщил очевидец.





“Здесь пожарные и карета Следственного комитета. И на втором этаже они в костюмах химической безопасности. Все снимают на камеру, полностью в специальной защите, с какими-то чемоданами. Они там около кабинета на втором этаже трутся. А в холле какая-то женщина сидит с ящиками с анализами какими-то. И стоит машина химического и радиационного анализа у входа в Администрацию. Здесь даже никто не в курсе что происходит”.





Информацию Еврорадио подтвердили в Следственном комитете.









“Следственно-оперативная группа выбыла в исполком по заявлению о том, что там находится неизвестный конверт. В связи с этим следственно-оперативная группа под руководством заместителя начальника отдела СК по Московскому району Минска сейчас проводит осмотр”, — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.





Предполагается, что в конверте находится вещество, которое может представлять опасность. Поэтому сотрудники МЧС работают в химзащите.





В МЧС ситуацию не комментируют.