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В администрации Московского района Минска нашли подозрительный конверт

26.03.2019 18:12 — Разное | Партизан  
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25 марта в здании администрации Московского района Минска находились сотрудники МЧС в костюмах химической защиты, сотрудники Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз и милиция.


Фото: bnp.by / Илья Шашков

Об этом Еврорадио сообщил очевидец.

“Здесь пожарные и карета Следственного комитета. И на втором этаже они в костюмах химической безопасности. Все снимают на камеру, полностью в специальной защите, с какими-то чемоданами. Они там около кабинета на втором этаже трутся. А в холле какая-то женщина сидит с ящиками с анализами какими-то. И стоит машина химического и радиационного анализа у входа в Администрацию. Здесь даже никто не в курсе что происходит”.

Информацию Еврорадио подтвердили в Следственном комитете.


“Следственно-оперативная группа выбыла в исполком по заявлению о том, что там находится неизвестный конверт. В связи с этим следственно-оперативная группа под руководством заместителя начальника отдела СК по Московскому району Минска сейчас проводит осмотр”, — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Предполагается, что в конверте находится вещество, которое может представлять опасность. Поэтому сотрудники МЧС работают в химзащите.

В МЧС ситуацию не комментируют.

 
Теги: Минск
 
 
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25 марта в здании администрации Московского района Минска находились сотрудники МЧС в костюмах химической защиты, сотрудники Следственного комитета, Госкомитета...
 
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Чырвоны прамень
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