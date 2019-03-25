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В администрации Московского района Минска нашли подозрительный конверт
25 марта в здании администрации Московского района Минска находились сотрудники МЧС в костюмах химической защиты, сотрудники Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз и милиция.
Фото: bnp.by / Илья Шашков
Об этом
“Здесь пожарные и карета Следственного комитета. И на втором этаже они в костюмах химической безопасности. Все снимают на камеру, полностью в специальной защите, с какими-то чемоданами. Они там около кабинета на втором этаже трутся. А в холле какая-то женщина сидит с ящиками с анализами какими-то. И стоит машина химического и радиационного анализа у входа в Администрацию. Здесь даже никто не в курсе что происходит”.
Информацию Еврорадио подтвердили в Следственном комитете.
“Следственно-оперативная группа выбыла в исполком по заявлению о том, что там находится неизвестный конверт. В связи с этим следственно-оперативная группа под руководством заместителя начальника отдела СК по Московскому району Минска сейчас проводит осмотр”, — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Предполагается, что в конверте находится вещество, которое может представлять опасность. Поэтому сотрудники МЧС работают в химзащите.
В МЧС ситуацию не комментируют.
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25 марта в здании администрации Московского района Минска находились сотрудники МЧС в костюмах химической защиты, сотрудники Следственного комитета, Госкомитета...
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