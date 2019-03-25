Ужас! Убитую из-за квартиры в Витебске девушку закопали еще живой

Напомним, осенью 2018 года на территории Лиозненского района в лесном массиве было обнаружено закопанное в землю тело женщины.





По данным следствия, незадолго до этого несколько дней компания молодых людей отдыхала у потерпевшей в квартире. Парни и девушки распивали спиртные напитки, периодически издеваясь над потерпевшей.





В один из дней, в ходе распития спиртных напитков, у 21-летнего мужчины и 24-летней женщины, появилась идея «избавиться» от потерпевшей с целью завладения ее квартирой.





После чего они, под предлогом поездки на природу для совместного распития спиртных напитков, убедили находившуюся в состоянии алкогольного опьянения женщину поехать с ними.





Добравшись на такси в один из населенных пунктов Лиозненского района, молодые люди втроем направились в лесной массив, где продолжили распивать спиртное. После чего в лесу нанесли удары потерпевшей заранее купленной и взятой в поездку лопатой и закопали ее.





Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате комбинированной механической асфиксии от сдавления груди и живота, закрытия носа и рта землей. То есть, когда девушку закапывали, она была жива.









Также в ходе следствия подтвердилось намерение обвиняемых сдавать квартиру потерпевшей внаем. На одном из интернет-ресурсов было обнаружено объявление, которое обвиняемые успели разместить после совершения преступления.





В ходе проверки показаний на месте было изъято орудие преступления – лопата. В ходе проведения почвоведческой экспертизы установлено, что именно данной лопатой закапывалась яма с женщиной.





21-летнему ранее судимому за угон транспортного средства мужчине и 24-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах).





К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.