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Лукашенко спросил механизатора "про зарплату"...
Во время поездки в Шкловский район Лукашенко посетил несколько сельхозпредприятий, которые считаются наиболее успешными в регионе.
Во время осмотра СП «Газовик-Сипаково» руководитель государства решил «по душам» поговорить с одним из местных механизаторов.
– Ну, а летом максимальная зарплата какая? – спросил Лукашенко, положив руку мужчине на плечо.
– Ну, 700-600…
– Скажи мне честно, получая 700 рублей, в деревне можно жить? – с надеждой уточнил он.
– Ну, если имеешь свое хозяйство, свой огород, – неуверенно ответил механизатор.
Судя по реакции Лукашенко, он ждал более утвердительного ответа.
Тем не менее, Лукашенко быстро нашелся, раскритиковав сельчан, которые не хотят «яблоню посадить» и заниматься своим хозяйством в свое свободное от основной работы время.
– Даже поросенка не хотят держать, а про корову так и речи нет. Я говорю, что если бы на селе люди зарабатывали хотя бы 800-850 рублей. И если еще двое работают… То жить можно, – заметил Лукашенко.
– Да, не вопрос, – подтвердил механизатор.
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Во время поездки в Шкловский район Лукашенко посетил несколько сельхозпредприятий, которые считаются наиболее успешными в регионе.
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