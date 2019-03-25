Во время осмотра СП «Газовик-Сипаково» руководитель государства решил «по душам» поговорить с одним из местных механизаторов.





– Ну, а летом максимальная зарплата какая? – спросил Лукашенко, положив руку мужчине на плечо.













– Ну, 700-600…





– Скажи мне честно, получая 700 рублей, в деревне можно жить? – с надеждой уточнил он.





– Ну, если имеешь свое хозяйство, свой огород, – неуверенно ответил механизатор.





Судя по реакции Лукашенко, он ждал более утвердительного ответа.









Тем не менее, Лукашенко быстро нашелся, раскритиковав сельчан, которые не хотят «яблоню посадить» и заниматься своим хозяйством в свое свободное от основной работы время.





– Даже поросенка не хотят держать, а про корову так и речи нет. Я говорю, что если бы на селе люди зарабатывали хотя бы 800-850 рублей. И если еще двое работают… То жить можно, – заметил Лукашенко.





– Да, не вопрос, – подтвердил механизатор.