Евросоюз в 2021 году откажется от сезонных переходов времени

Депутаты Европарламента (ЕП) во вторник на пленарной сессии ЕП в Страсбурге проголосовали за прекращение изменения времени в странах ЕС весной и осенью, начиная с 2021 года.

За соответствующее законодательное предложение проголосовали 410 евродепутатов, 192 высказались против и 51 воздержался.

"Страны ЕС, которые решат постоянным образом сохранить летнее время, должны будут последний раз перевести свои часы в последнее воскресенье марта 2021 года. А те, кто предпочтет сохранить стандартное (зимнее) время, смогут произвести последнее изменение времени в последнее воскресенье октября 2021 года", - говорится в законодательном предложении.

Таким образом, ЕП поддержал предложение Еврокомиссии отказаться в ЕС от сезонного изменения времени, но в отличие от исполнительного органа Евросоюза предложил сделать это не в 2019 году, а в 2021.

Принятый на сессии Европарламента текст выражает позицию европейских депутатов, которая будет предложена для переговоров с Советом ЕС ввиду выработки окончательного решения.

В соответствии с существующими правилами каждая страна из состава Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября возвращается к зимнему.

В Европе проводили общественные слушания по этому вопросу, и 84% респондентов высказались против перевода стрелок, сообщала ранее телерадиокорпорация BBC. Причем больше всего противников перехода на летнее время в северных странах, где продолжительность светового дня сильно меняется на протяжении года.

В северном полушарии переход на летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле. В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.

Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия.