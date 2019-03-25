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Венесуэла второй день испытывает проблемы с энергоснабжением

26.03.2019 18:25 — Разное | Интерфакс  
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Большая часть Венесуэлы остается без электричества после нового массового отключения света 25 марта, сообщает агентство Associated Press.

Из-за проблем с электричеством власти Венесуэлы объявили вторник выходным днем.

В понедельник вечером из-за приостановки работы метрополитена в Каракасе многие жители столицы Венесуэлы были вынуждены идти домой пешком.

В ночь на вторник Twitter-аккаунт метро Каракаса сообщил, что работа метро частично восстановлена. Однако утром в Twitter метро появилось сообщение о том, что линии три из четырех веток метро не работают.

По данным газеты "Насьональ", на 9:50 по местному времени (16:50 мск) оставался без электричества 21 венесуэльский штат из 23.

За последние сутки в Венесуэле дважды отключалось энергоснабжение. Первое отключение было зафиксировано в понедельник днем по местному времени. Затем ситуация пришла норму, но через пару часов вновь произошло отключение.

По свидетельству министра информации Хорхе Родригеса, хакерской атаке подверглась автотрансформаторная станция на ГЭС "Гури", которая обеспечивает электроэнергией практически всю территорию Венесуэлы, а также бразильский штат Рорайму.

 
 
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Большая часть Венесуэлы остается без электричества после нового массового отключения света 25 марта, сообщает агентство Associated Press. Из-за проблем с электричеством...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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