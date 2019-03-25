Как платят за ошибки прошлого, так называемые, обязанные лица? Где отрабатывают свои прогулы? Как сложились судьбы их детей?
Читайте в ближайшем номере «НП».
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Где отрабатывают свои прогулы обязанные лица на Столинщине?
26.03.2019 — Разное | Навiны Палесся
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Как платят за ошибки прошлого, так называемые, обязанные лица? Где отрабатывают свои прогулы? Как сложились судьбы их детей? Читайте в
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