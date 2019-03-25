Manizha рассказала о реакции на нашумевший клип о домашнем насилии

В конце февраля молодая певица Manizha выпустила клип о домашнем насилии. Этот клип абсолютно четко рассказывает об этой непростой теме языком художественных образов. В интервью каналу «Нежный редактор» певица рассказала о реакции на нашумевшее видео.

Девушка рассказала, что после выхода клипа она получила очень много откликов. Самым неожиданным было то, что ей писало много мужчин.

— Самым жестким откликом был такой: «Спасибо, что вы об этом говорите. Потому что мне больно вспоминать, что когда-то моя мать была для кого-то куском мяса, который можно бить». «Я плачу», «Мне очень больно» — они писали такие сообщения. Я читала и все время закрывала [Instagram], каждое сообщение вызывало у меня огромное количество эмоций. Это больно читать.

«Мне непонятно, когда люди говорят: „Как вы запарили говорить на эту тему, везде об этом“. Если везде об этом говорят, это не значит, что проблему домашнего насилия решили», — резюмировала певица.

Контактный номер телефона для пострадавших от домашнего насилия в Беларуси — общенациональная горячая линия — 8 801 100-88-01. Контактный номер телефона для размещения в минском Убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия, — 8 029 610-83-55. Общенациональная детская линия — 8 801 100-16-11.

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