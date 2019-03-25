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Manizha рассказала о реакции на нашумевший клип о домашнем насилии
В конце февраля молодая певица Manizha
Девушка рассказала, что после выхода клипа она получила очень много откликов. Самым неожиданным было то, что ей писало много мужчин.
— Самым жестким откликом был такой: «Спасибо, что вы об этом говорите. Потому что мне больно вспоминать, что когда-то моя мать была для кого-то куском мяса, который можно бить». «Я плачу», «Мне очень больно» — они писали такие сообщения. Я читала и все время закрывала [Instagram], каждое сообщение вызывало у меня огромное количество эмоций. Это больно читать.
«Мне непонятно, когда люди говорят: „Как вы запарили говорить на эту тему, везде об этом“. Если везде об этом говорят, это не значит, что проблему домашнего насилия решили», — резюмировала певица.
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23 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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В конце февраля молодая певица Manizha выпустила клип о домашнем насилии. Этот клип абсолютно четко рассказывает об этой непростой теме языком художественных...
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