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Выбираем велосипедный шлем

26.03.2019 20:23 — Разное | Tut.by  
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Вот уже совсем скоро теплое солнышко будет радовать нас каждый день. А значит, самое время начать подготовку к велосезону. Помимо проверки велосипеда необходимо приобрести подходящую экипировку. И не так важно, будете ли вы на своем двухколесном транспортном средстве ездить на дачу, устраивать прогулки по дорожкам парка либо участвовать в спортивных соревнованиях. Главное — защита нужна обязательно, особенно для головы. В таком случае часто покупатели не знают, как выбрать велосипедный шлем, на какие параметры обратить внимание, каким моделям отдать предпочтение?

Содержание:

♦ Надежная защита

♦ Устройство экипировки

♦ Выбор велосипедного шлема

♦ Велошлем по размеру

Надежная защита


Основной задачей обычного велошлема является защита головы от ушибов, ударов, порезов при падении. Защитит шлем велосипедиста и в случае, когда он может пострадать не по собственной воле, а по внешним причинам. Если на дороге случится неприятная ситуация и велосипедист упадет, то голова будет защищена.

У профессиональных велогонщиков шлем служит не только защитным барьером, но и придает фигуре аэродинамическую форму.

Части экипировки


Чтобы выбрать велосипедный шлем, изучите, из каких частей он состоит. Подстежка  служит для рассеивания энергии, возникающей при ударе. Изготавливается из пенопласта. Эта часть велошлема должна комфортно облегать голову, поэтому при покупке следует примерить и проверить, что нет повреждений и зазубрин на поверхности.

Пластиковая оболочка выполняет главную защитную функцию: в момент удара обеспечивает скольжение, оберегает экипировку от повреждений и проколов. Для безопасности детей предпочтительнее купить велошлем яркой окраски. Тогда малыш будет привлекать внимание всех участников движения.

Чтобы охлаждать голову и повысить комфортность управления двухколесным «другом», в этом головном уборе предусмотрены вентиляционные отверстия. Для удобства используется система крепления — ремешки, которые удерживают на месте всю конструкцию.

Выбор велосипедного шлема


  • Масса должна точно соответствовать размерам «пилота», чтобы он не испытывал неудобств. Оптимальный показатель веса — 0,3 кг.
  • Вентиляционные отверстия. Чем их больше и они крупнее в диаметре — тем лучше, особенно для маленьких гонщиков. Для проветривания допускается минимальное количество сквозных отверстий — 16.
  • Система крепления и ее регулировка. Посмотрите, есть ли в наличии два ремешка  Y-образной формы и регулировочный элемент на затылочной части модели. Оснащаются аксессуары и защитными сетками от комаров, жуков, других насекомых.

Экипировка для детей комплектуется дополнительными прокладками, солнцезащитными козырьками, светоотражающими элементами.

Велошлем по размеру


В зависимости от условий эксплуатации велосипедных шлемов различают их предназначение. Это могут быть виды кросскантрийные, аэродинамические, шоссейные, фул-фейс, «котелок». Однако любой тип экипировки требует точного определения размера. Для этого необходимо замерить окружность головы в области на 2 сантиметра выше глаз. Затем у консультанта попросите специальную таблицу, где будет указано, какой размер соответствует длине окружности вашей головы.

Не следует забывать, что юные велогонщики растут быстро, поэтому им периодически следует проверять, совпадает ли окружность головы и размер головного убора.

Если вы уже запомнили, как выбрать велосипедный шлем, не забывайте еще об одном условии — замене экипировки. Это необходимо после любого удара, даже когда он незначительный, а повреждения — невидимые. И если несчастных случаев не было, через каждые 5 лет велошлем лучше заменить. Защитные свойства модели могут ослабиться из-за воздействия на них окружающей среды.

Каждый магазин велосипедов в Минске из каталога TAM.BY будет рад предложить вам удобный и надежный велошлем.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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