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В деревне Буда Гресская после репортажа ОНТ большегрузы пустили по объездной дороге
26.03.2019 — Разное | Слуцк Город
О своей проблеме жители деревни Буда Гресская написали в Администрацию Президента, а спустя некоторое время к ним приехала съёмочная группа телеканала ОНТ.
Проблема заключалась в том, что после реконструкции автодороги Р23 грузовики и сельхозтехника вынуждены были ехать по центру деревни, «разбивая» и без того «уставшую» за зиму гравийную дорогу.
Тогда заместитель председателя Слуцкого райисполкома
Как сообщил сайту SlutskGorod читатель, пожелавший остаться анонимным, в конце прошлой недели дорогу подсыпали и прогрейдировали. Технику же направили в объезд деревенской улицы - по лесной дороге, которая была перекопана.
В подтверждение мужчина прислал несколько фотографий.
Напомним, в видеосюжете ОНТ местный житель предложил пустить технику «через озеро». И грузовикам действительно «сделали объездную дорогу вокруг водоёма», добавил автор снимков.
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О своей проблеме жители деревни Буда Гресская написали в Администрацию Президента, а спустя некоторое время к ним приехала съёмочная группа телеканала ОНТ.
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