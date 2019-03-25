В деревне Буда Гресская после репортажа ОНТ большегрузы пустили по объездной дороге

О своей проблеме жители деревни Буда Гресская написали в Администрацию Президента, а спустя некоторое время к ним приехала съёмочная группа телеканала ОНТ.

Проблема заключалась в том, что после реконструкции автодороги Р23 грузовики и сельхозтехника вынуждены были ехать по центру деревни, «разбивая» и без того «уставшую» за зиму гравийную дорогу.

Тогда заместитель председателя Слуцкого райисполкома заверил , что активное движение тяжёлой техники связано со строительством фермы, и прекратится до конца марта.

Как сообщил сайту SlutskGorod читатель, пожелавший остаться анонимным, в конце прошлой недели дорогу подсыпали и прогрейдировали. Технику же направили в объезд деревенской улицы - по лесной дороге, которая была перекопана.

В подтверждение мужчина прислал несколько фотографий.













Напомним, в видеосюжете ОНТ местный житель предложил пустить технику «через озеро». И грузовикам действительно «сделали объездную дорогу вокруг водоёма», добавил автор снимков.











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