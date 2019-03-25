Строительство нового микрорайона «Север» 2025-2035 года

Новый микрорайон «Север» в Лиде появится в 2025-2035 и будет реализован в два этапа, первый этап строительства запланирован до 2025 года, второй – до 2035 года.

Вопрос о строительстве нового микрорайона был задан на страница Лидской газеты , который был переадресован начальнику управления архитектуры и строительства райисполкома Анне Пятаевой. Вот что она рассказала:

– Это будет микрорайон многоэтажной многоквартирной жилой застройки. Его строительство планируется осуществлять в соответствии с генеральным планом города Лиды, разработанным научно-проектным РУП «БелНИИПградостроительства» и утвержденным решением районного Совета депутатов № 162 от 17 апреля 2013 года. В последующем, взяв за основу генеральный план города, РУП «БелНИИПградостроительства» разработало градостроительный проект «Детальный план жилого района «Север» в г. Лиде». Как следует из названия микрорайона, он будет располагаться в северной части города – севернее микрорайона Гастелло и зеленхоза. С запада его ограничит магистраль «Западный обход». С востока – железная дорога на Вильнюс. На севере строительство планируется до садовых участков. В этих границах будет сформировано 4 квартала многоэтажной жилой застройки. Микрорайон «Север» будет застраиваться в два этапа. Реализация первой очереди строительства запланирована до 2025 года, второй очереди – до 2035 года. Первый этап строительства включает застройку квартала № 1 (общая площадь квартир составит около 333 тысяч квадратных метров жилья) с численностью населения 16635 человек. Ежегодно в микрорайоне намечается возводить многоэтажные жилые дома с общей площадью квартир около 40 тысяч квадратных метров. Проектом предусматривается застройка микрорайона «Север» многоэтажными многоквартирными жилыми домами по программе государственного заказа, в том числе арендными и социальными. В соответствии с нормативами, в микрорайоне предусмотрено строительство школ, детских садов, магазинов, парковок, спортивных и других социально значимых объектов. В настоящее время институтом «Гродногражданпроект» осуществляется корректировка проектно-сметной документации по данному объекту. Выдача ПСД планируется в конце мая 2019 года.