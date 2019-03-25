Белорусские правоохранители изъяли крупнейшую партию экстази

Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет Беларуси пресекли канал поставки в ЕАЭС наркотических средств и психотропных веществ. Изъята самая крупная с начала года партия гашиша и крупнейшая за все время партия экстази , сообщает ТАСС .

«Правоохранители установили, что из Европейского союза на территорию нашей страны автотранспортом следует крупная партия наркотиков. При дальнейшей отработке 25 марта в поле зрения попал грузовой автомобиль, прибывший на пункт пропуска «Григоровщина» белорусско-латвийского участка границы», – рассказали в МВД.



При досмотре грузовика Volvo сотрудники таможни обнаружили в нижней части прицепа тайник со свертками, похожими на гашиш, и таблетками.



«Представители Госкомитета судебных экспертиз подтвердили, что в тайнике находились 130 кг гашиша и 10 кг таблеток МДМА (экстази)», – уточнили в МВД.



Возбуждено уголовное дело по статье 328/1 Уголовного кодекса Беларусь (незаконное перемещение через госграницу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).



Напомним, в 2018 году белорусские таможенники изъяли более тонны наркотических и психотропных веществ составил. В текущем году – уже более 270 килограмм.