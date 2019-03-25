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Белорусские правоохранители изъяли крупнейшую партию экстази
26.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет Беларуси пресекли канал поставки в ЕАЭС наркотических средств и психотропных веществ. Изъята самая крупная с начала года партия гашиша и крупнейшая за все время
«Правоохранители установили, что из Европейского союза на территорию нашей страны автотранспортом следует крупная партия наркотиков. При дальнейшей отработке 25 марта в поле зрения попал грузовой автомобиль, прибывший на пункт пропуска «Григоровщина» белорусско-латвийского участка границы», – рассказали в МВД.
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Наркотики злоумышленники прятали под прицепом грузовика. На пункте пропуска «Григоровщина» белорусско-латвийского участка границы их разоблачили.
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