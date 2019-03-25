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Новости экономики за 26.03.2019
Новости Беларуси. Беларусь и Польша впервые наторговали на 2,5 миллиарда долларов, а отечественный стартап получил очередную престижную награду в области промышленного дизайна. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Беларусь и Польша впервые наторговали на 2,5 миллиарда долларов, а отечественный стартап получил очередную престижную награду в области...
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