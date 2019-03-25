Apple объявила о выпуске виртуальной банковской карты

Новости США. Карта Apple без комиссий и с системой начисления кэшбека. Физически карты не существует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания не знает, что вы купили, где и сколько заплатили за это. Вся информация об отслеживании расходов хранится непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple. Получить виртуальную карту можно с помощью смартфона. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении и добавить ее.