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Белорусская разработка Teslasuit получила награду Red Dot в категории промышленного дизайна

26.03.2019 20:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Премия престижная, вручается с 1955 года. В 2019 году представили более 5500 продуктов от дизайнеров и производителей из 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская разработка Teslasuit получила награду Red Dot в категории промышленного дизайна

Белорусская разработка Teslasuit – костюм виртуальной реальности с биометрическими датчиками. Технология позволяет передавать прикосновения для более полного погружения в виртуальную реальность.

Белорусская разработка Teslasuit получила награду Red Dot в категории промышленного дизайна

Костюм можно использовать в игровой индустрии, спорте и здравоохранении. С начала года это уже третья престижная награда белорусского стартапа.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Премия престижная, вручается с 1955 года. В 2019 году представили более 5500 продуктов от дизайнеров и производителей из 50 стран, сообщили в программе...
 
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