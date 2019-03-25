Во внутренних войсках МВД Беларуси разрешили мобильные телефоны

Об этом рассказал командующий внутренними войсками Юрий Караев.

"Да, телефоны разрешены, — цитирует слова Караева. — Это простое средство связи. Для парней, особенно в начале службы, важно иметь возможность звонить родителям, девушке в удобное для этого время. Конечно, военный не должен звонить тогда, когда он стоит в строю или несёт службу в городе по охране общественного порядка, на посту в колонии и др.".