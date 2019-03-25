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Во внутренних войсках МВД Беларуси разрешили мобильные телефоны
Во внутренних войсках МВД Беларуси солдатам срочной службы разрешили пользоваться мобильными телефонами. Правда, обязательное условие — у них не должен быть предусмотрен выход в интернет.
Об этом рассказал командующий внутренними войсками Юрий Караев.
"Да, телефоны разрешены, — цитирует слова Караева
Во время занятий военнослужащие оставляют свои мобильные телефоны в специальных ящиках около классов.
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Во внутренних войсках МВД Беларуси солдатам срочной службы разрешили пользоваться мобильными телефонами. Правда, обязательное условие — у них не должен быть...
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