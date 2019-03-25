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Во внутренних войсках МВД Беларуси разрешили мобильные телефоны

26.03.2019 20:53 — Разное | Партизан  
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Во внутренних войсках МВД Беларуси солдатам срочной службы разрешили пользоваться мобильными телефонами. Правда, обязательное условие — у них не должен быть предусмотрен выход в интернет.



Об этом рассказал командующий внутренними войсками Юрий Караев.

"Да, телефоны разрешены, — цитирует слова Караева "Беларусь сегодня". — Это простое средство связи. Для парней, особенно в начале службы, важно иметь возможность звонить родителям, девушке в удобное для этого время. Конечно, военный не должен звонить тогда, когда он стоит в строю или несёт службу в городе по охране общественного порядка, на посту в колонии и др.".


Во время занятий военнослужащие оставляют свои мобильные телефоны в специальных ящиках около классов.

 
 
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Во внутренних войсках МВД Беларуси солдатам срочной службы разрешили пользоваться мобильными телефонами. Правда, обязательное условие — у них не должен быть...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
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