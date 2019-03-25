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Полностью оплачивает электро- и теплоэнергию только Минск, остальные регионы — должники

26.03.2019 20:48 — Разное | Партизан  
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Больше всего должны в Витебской области.



Вся Беларусь в январе и феврале этого года потребила электрической и тепловой энергии на 1,75 млрд рублей. Оплачена она пока что не полностью, а только на 98,3%, сообщают в Министерстве энергетики.

 
Всего же потребители энергии остаются должны суммарно 1,1 млрд рублей (за все время по состоянию на 1 марта 2019 г.).

В должниках ходят некоторые организации и предприятия. Так, организации министерства промышленности оплатили только 87,9% поставленной им энергии, «Беллегпрома» — 87,7%, «Белкоопсоюза» – 91,8%, Национальной академии наук Беларуси – 92,7%, министерства сельского хозяйства – 98,4%.


Что же касается коммунальных организаций, то за январь-февраль они полностью расплатились за энергию только в Минске. Ближе всего к столице Брестская область – тут энергия оплачена на 99,5%. В Гродненской области – на 97,6%, в Минской – на 97,4%, в Могилевской – на 95,3%, в Гомельской – на 94,4%. Больше всего должны за энергию коммунальные организации Витебской области – здесь она оплачена только на 92,6%.

 
Теги: Минск
 
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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