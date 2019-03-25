Полностью оплачивает электро- и теплоэнергию только Минск, остальные регионы — должники

Министерстве энергетики . Вся Беларусь в январе и феврале этого года потребила электрической и тепловой энергии на 1,75 млрд рублей. Оплачена она пока что не полностью, а только на 98,3%, сообщают в





Всего же потребители энергии остаются должны суммарно 1,1 млрд рублей (за все время по состоянию на 1 марта 2019 г.).





В должниках ходят некоторые организации и предприятия. Так, организации министерства промышленности оплатили только 87,9% поставленной им энергии, «Беллегпрома» — 87,7%, «Белкоопсоюза» – 91,8%, Национальной академии наук Беларуси – 92,7%, министерства сельского хозяйства – 98,4%.







