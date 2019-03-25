Слуцкая певица, которая отсидела в тюрьме 14 лет, хочет выпустить музыкальный альбом. Нужна помощь

Песни в альбоме будут в жанре «русский рок». Они расскажут о жизни Виктории Петрович, которая прошла через детдом, изнасилование в 11 лет, отношения со взрослым мужчиной за деньги, несколько сроков за воровство и убийство.





Для сборника уже готовы две работы: «Я такая, как и все» и «Сигареточка моя». Остальные песни написаны, но пока что они без аранжировки.





«Это мой первый серьёзный шаг к профессиональной сцене. Мой наставник Юрий Северин видит во мне не только певицу, но и человека, который должен общаться с аудиторией не только музыкальным языком. А на личном примере объяснять людям, что только свобода в прямом смысле даёт возможность заниматься тем, чем ты хочешь, — сказала Виктория в беседе с корреспондентом „Кур'ера“. — А тем, кто волею судьбы попал за решётку, давать надежду, что человек, если захочет, может изменить свою жизнь».









Продюсер Юрий Северин на ulej.by написал, что решил поддержать бывшую заключённую, потому что знает из собственного опыта, как тяжело пробиться на большую сцену.





«Если человек оступился в жизни, но осознал это и нашёл силы изменить свою жизнь, не надо его гнобить и уничтожать. Нужно ему помогать встать на ноги. Все мы под богом ходим», — написал продюсер Виктории.