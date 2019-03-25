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Защитника Куропат оштрафовали за флаг и «Жыве Беларусь» на территории «Поедем, поедим»

26.03.2019 20:17 — Разное | Партизан  
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Суд Московского района Минска оштрафовал защитника Куропат Дениса Урбановича на 1147,5 рубля, сообщает «Радыё Свабода».



По двум составленным на активиста протоколам, с которыми согласился суд, он был виноват в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям милиции. Вину в обоих нарушениях Денис Урбанович не признал.

Вечером 25 марта Денис Урбанович во время вахты в Куропатах зашел на территорию ресторана «Поедем поедим» с бело-красно-белым флагом и несколько раз выкрикнул «Жыве Беларусь». По словам Дениса Урбановича, так он поздравлял сотрудников и посетителей ресторана с 101-й годовщиной БНР. Однако сотрудники ресторана восприняли поступок активиста как хулиганство и вызвали милицию. Об этом в суде свидетельствовала директор «Поедем поедим» Светлана Дубкова. Когда наряд приехал, по словам свидетеля-милиционера, Денис Урбанович отказывался «пройти для составления протокола».


Лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича за участие в пикетировании в Куропатах неоднократно штрафовали и сажали на сутки, также он не раз был пострадал от наезда автомобилей посетителей ресторана.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска оштрафовал защитника Куропат Дениса Урбановича на 1147,5 рубля, сообщает «Радыё Свабода».
 
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