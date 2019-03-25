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Директора сельской школы в Шарковщинском районе подозревают в сексуальном насилии над школьниками

26.03.2019 20:14 — Разное | Партизан  
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Как стало известно, 25 марта в Шарковщинском районе задержали директора сельской школы.

59-летний Евгений Д. начинал физруком, дослужился до директора школы в деревне Станиславово — руководящую должность занял около 15 лет назад. Педагогический стаж — более 20 лет.

В последнее время Д. преподавал физкультуру и черчение.

В самой школе подтверждают факт задержания директора, но комментировать историю отказываются.

Местные педагоги говорят, что Д. был на хорошем счету, никаких проблем никогда не было. Жил в Шарковщине, а в деревне Станиславово только работал. Женат, имеет взрослого сына. Жена пенсионерка, ранее работала в райисполкоме.

«Недавно, 23 марта, Евгений похоронил мать. Я его видел на похоронах, кажется, никаких проблем не было», — рассказал «Нашей Ниве» брат директора.
 
Но через несколько дней Евгения Д. взяли под стражу. В Следственном комитете подтвердили: мужчину задержали 25 марта. В отношении его возбуждено уголовное дело, подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.


Известно, что пока пострадавших двое. Это школьники, ученики Станиславовской школы.

По информации «Нашей Нивы», один из потерпевших рассказал матери, что директор его несколько раз «щупал» в кабинете. Женщина обратилась в милицию.

Причем, по словам школьника, впервые директор начал «проявлять внимание» еще когда мальчик учился в пятом-шестом классе. Затем несколько лет мужчина его не трогал, и вот недавно все началось снова.

Правда, в эту историю некоторые сельчане отказываются верить.

«Он директор от бога. Я думаю, что это неправда, — говорит одна из жительниц Станиславова. В той же школе учатся две ее дочери. — Я сама не верю в это».

Старшая дочь собеседницы учится в 9 классе. Она также повторяет за матерью: «И я считаю, что это неправда. Он был нормальный директор и нормальный учитель, всегда хорошо относился, почти не ругал».

Бывшему директору грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

 
 
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Как стало известно, 25 марта в Шарковщинском районе задержали директора сельской школы.
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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