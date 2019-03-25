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Возобновлено расследование дела об убийстве ребенка в 1989 году. Подозреваемого выдал запах
О расследовании убийства 11-летней девочки в столице и об ольфакторной экспертизе, позволившей выйти на подозреваемого почти 30 лет спустя, в эфире «Альфа Радио» 26 марта рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства
На тело девочки, которая не вернулась домой из школы, граждане наткнулись возле водоема на ул. Шейпичи в декабре 1989-го. Ребенка задушили и поглумились над ним. Тогда раскрыть это преступление не удалось.
Почти через 30 лет при содействии российских коллег была проведена ольфакторная экспертиза.
— Вещества, образующие запаховый след человека на каком-либо объекте, сохраняются недолго. Однако их может впитать кровь. Высыхая, она консервирует запах на многие годы. При помощи специального оборудования эксперты «извлекают» его. Далее можно идентифицировать человека по его запаховому следу, — объяснила Гончарова.
Так вот, на ранее изъятых с места происшествия объектах обнаружили кровь, содержавшую запах злоумышленника. Оказалось, он еще в начале 1990-х попал в поле зрения правоохранителей, но тогда достаточных доказательств его виновности не было. Сейчас расследование этого уголовного дела возобновлено.
— С участием мужчины проводятся следственные действия. Он находится на стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизе. Назначена также сексологическая экспертиза, — сообщила Гончарова.
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Могилевской области, которое произошло в 1989 году. Подозреваемого также удалось установить не сразу. Он на момент преступления был подростком.
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О расследовании убийства 11-летней девочки в столице и об ольфакторной экспертизе, позволившей выйти на подозреваемого почти 30 лет спустя, в эфире «Альфа Радио» 26...
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