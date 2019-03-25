Лукашенко возмутился условиями содержания коров на ферме под Шкловом

26 марта президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область. Наиболее резонансным мероприятием стало посещение главой государства молочно-товарного комплекса «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», входящий в агрохолдинг «Купаловское». Побывав в нескольких коровниках, глава государства возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях.

«Нет, эта корова еле живая, ты же видишь, как она двигается. Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (главу Администрации президента. – Прим. «АиФ») следом туда? Анфимова (председателя комитета госконтроля Леонида Анфимова. – Прим. «АиФ») как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что, больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной», – резко прокомментировал Александр Лукашенко. Соответствующее видео опубликовал телеканал ОНТ.

По итогам мероприятия своих постов лишились губернатор Могилевской области Владимир Доманевский, председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков. Кроме того, президент поручил наказать всех виновных за необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить уголовные дела.