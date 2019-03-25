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ГАИ – родителям: "Будь примером своему ребенку!"

26.03.2019 19:55 — Разное | Интерфакс  
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УГАИ ГУВД объявляет о начале акции "Будь примером своему ребенку!".

"В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с 27 марта по 5 апреля в столице пройдёт республиканская акция "Будь примером своему ребенку!", - рассказали в ГАИ.

Там отметили, что необходимость данной акции обусловлена периодом весенних каникул у детей, во время которых в некоторой степени утрачиваются навыки безопасного поведения на дороге в условиях интенсивного движения транспорта, а после отдыха юным участникам дорожного движения вновь приходится адаптироваться и регулярно следовать по маршруту из дома в школу и обратно.

За январь-февраль 2019 года в г. Минске зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, в которых пострадали 9 детей.

В рамках данной акции ГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнит водителям  и родителям о том, что дети – самые беззащитные участники дорожного движения, и, если с ними что-то случается в дороге, то в этом всегда виноваты взрослые. Особое внимание будет уделено разъяснению несовершеннолетним правил перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, недопустимости использования мобильных гаджетов во время пересечения проезжей части, выбору безопасных мест для активных игр, катания на роликах, скейтбордах, велосипедах. Будет организована работа рейдовых групп по профилактике нарушений ПДД водителями и пешеходами, оказания помощи гражданам.

Каждому взрослому необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома.

"Родителям следует помнить, что на детей большое влияние оказывают эмоции.  Радость, удивление, интерес к чему-либо заставляют их забывать об опасности, которой они могут быть подвергнуты. Расскажите своему ребенку о том, что он является участником дорожного движения, и какие правила необходимо соблюдать", - напоминают в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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УГАИ ГУВД объявляет о начале акции "Будь примером своему ребенку!". "В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с 27...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
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Светлы шлях
Единство
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