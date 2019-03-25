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Израиль призвал СБ ООН признать ХАМАС террористами

26.03.2019 19:30 — Разное | Интерфакс  
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Постпред Израиля при ООН Дани Данон призвал Совет Безопасности ООН признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией.

"Совет Безопасности ООН должен осудить ХАМАС и его террор против Израиля, и безоговорочно признать ХАМАС террористической организацией", - заявил он во вторник в ходе заседания Совбеза ООН.

"Для обоснования такого решения должно быть достаточно 12 тыс. минометов и ракет, (запущенных палестинцами ХАМАС по Израилю - ИФ)", - добавил Д.Данон.

Также Д.Данон заявил, что его государство продолжит защищать свой народ от террористических атак.

"Не сомневайтесь, мы не смиримся с действительностью, где наши дети будут целью ХАМАС. Мы решительно настроены защищать наш народ. Если эти теракты продолжатся, то лидеры ХАМАС на себе почувствуют мощь Армии обороны Израиля и будут погребены в тоннелях сектора Газа", - сказал он.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в Израиле готовы усилить удары по сектору Газа.

В понедельник палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа.

В ночь на вторник поступили сообщения о том, что палестинцы и Израиль заключили перемирие. Однако во вторник израильские СМИ со ссылкой на источник в делегации Б.Нетаньяху, сопровождавшей его в поездке в Вашингтон, опровергли эту информацию. По данным источника, Израиль готов продолжить атаковать сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы.

 
 
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Постпред Израиля при ООН Дани Данон призвал Совет Безопасности ООН признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией. "Совет Безопасности ООН...
 
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