Тайник с 130 кг гашиша и 10 кг экстази обнаружен на границе с Латвией

Как стало известно, инцидент произошел 25 марта в пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе. Таможенниками была получена информация о том, что из стран Евросоюза может следовать крупная партия наркотиков.

В ходе проверки большегруза Volvo под управлением 52-летнего гражданина Литвы был обнаружен тайник с наркотиками. Он был замаскирован в несущей балке вдоль платформы, на которой перевозился железнодорожный контейнер.

По информации ГТК, специалистам понадобилось более пяти часов, чтобы демонтировать тайник. В итоге извлечены порядка 140 брикетов с гашишем (130 кг). Также изъяты четыре пакета примерно с 20 тыс. штук таблеток экстази (10 кг). Общая стоимость изъятого составляет около $2,5 млн.

Позже выяснилось, что наркотики хотели перевезти из Латвии в Москву. В сопроводительных документах было указано, что в перевозятся фармакологические препараты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель фуры задержан.