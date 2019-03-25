ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тайник с 130 кг гашиша и 10 кг экстази обнаружен на границе с Латвией

26.03.2019 22:07 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Тайник с 130 кг гашиша и 10 кг экстази обнаружен на границе с Латвией
ГТК

Как стало известно, инцидент произошел 25 марта в пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе. Таможенниками была получена информация о том, что из стран Евросоюза может следовать крупная партия наркотиков.

Тайник с 130 кг гашиша и 10 кг экстази обнаружен на границе с Латвией Минские таможенники пресекли попытку перемещения марок с ЛСД

В ходе проверки большегруза Volvo под управлением 52-летнего гражданина Литвы был обнаружен тайник с наркотиками. Он был замаскирован в несущей балке вдоль платформы, на которой перевозился железнодорожный контейнер.

По информации ГТК, специалистам понадобилось более пяти часов, чтобы демонтировать тайник. В итоге извлечены порядка 140 брикетов с гашишем (130 кг). Также изъяты четыре пакета примерно с 20 тыс. штук таблеток экстази (10 кг). Общая стоимость изъятого составляет около $2,5 млн.

Позже выяснилось, что наркотики хотели перевезти из Латвии в Москву. В сопроводительных документах было указано, что в перевозятся фармакологические препараты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель фуры задержан.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские таможенники пресекли попытку перемещения через границу крупной партии опасных наркотических веществ.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 апреля вновь подорожают некоторые марки сигарет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика