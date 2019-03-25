|
«Если не будет железной дисциплины, через год всё развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область
Новости Беларуси. По итогам рабочей поездки в Могилевскую область Александр Лукашенко принял кадровые решения. Они связаны с очевидными примерами бесхозяйственности в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 марта глава государства посетил агрохолдинг «Купаловское». Попросил показать производственные помещения, коровники и мехдворы. В итоге обнаружен целый ряд нарушений – несоблюдение технологических процессов, плохие условия содержания животных и беспорядок. Президент потребовал найти виновных и разобраться с работой хозяйства. Кому и за что грозит лишение должности и возбуждение уголовного дела?
Этот визит не был громом среди ясного неба, но и радужных выводов от него не ожидали. Чиновникам давно известно: агрохолдинг «Купаловский» на личном контроле Президента. Тем более эти земли хорошо знакомы главе государства: Александр Лукашенко руководил здесь одним из хозяйств.
Еще 25 марта здесь, на молочно-товарном комплексе «Слижи», кипела работа по благоустройству. Отмывали бетонные дорожки, подкрашивали ограждения.
Визитная карточка «Купаловского» – эти вот коровники. Других объектов для гордости, увы, пока нет. Впрочем, как и готовой структуры управления.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но вот эта структура, как здесь мы находимся, «Юбилейное» – бывший совхоз «Юбилейный», останется. Здесь маленький машинный двор был – он должен остаться. Здесь создана производственная база, молочно-товарная в основном, которая получит корма от земли и переработает в молоко и мясо – она и будет работать. Оставишь ты им внутренний расчетный счет – пожалуйста, оставляй, чтобы они могли тут зарплату платить, еще что-то.
Но, как оказалось, дело не только в дезорганизации организационной структуры. За два года чиновники так и не предложили внятной управленческой схемы. Между тем за успехами и провалами в сельском хозяйстве страны пристально следят. Качественное и недорогое продовольствие – бренд Беларуси, который составляет конкуренцию на чужих ранках.
Вот и эту рабочую поездку главы нашего государства обсуждают в чужом медиапространстве.
Выход для слабых хозяйств – объединение земель и усилий. Получается замкнутый цикл от выращивания кормов до производства конечного продукта. Если из молока произвести масло, это увеличивает доход на треть. Но снимать сливки благодаря такому умному хозяйствованию ни республиканские чиновники, ни руководители местной вертикали не торопятся.
Александр Лукашенко:
Но для того, чтобы колбасу получить… Ты же не будешь пихать в кишку одну говядину. Тебе же надо свинина. Мы думали о птице, но пока не трогай, надо – докупишь где-то. Но свинина с говядиной, и отдельно говяжья, свиная и прочая – разные, с фишками определенными. Ты должен получить готовую продукцию и через свои магазины продать.
И даже, казалось, в целом в стране успешная животноводческая отрасль здесь подложила свинью для местных управленцев. Необходимо наверстать показатели позапрошлого года. А ведь на таблицах темпы роста обнадеживают. Президента убеждают – мол, этот комплекс рассчитан на 35 лет. Еще внукам будет приносить пользу. Такое животноводческое наследие Президент оценил лично.
Вот так выглядит вход в святая святых любого молочно-товарного комплекса – доильный зал.
Александр Лукашенко:
Косяк – это первый и показательный факт отношения к производственной дисциплине. Второй – неработающая вентиляция.
Александр Лукашенко:
Кто обесточил? Зачем? Если вы будете втирать очки – помыл, покрасил тут и меня привел – вы не на того нарвались. Я же тебе не зря сказал включить этот вентилятор. Потому что я был уверен, что он не работает.
Мощности этого комплекса рассчитаны на 1500 голов. Разместить можно еще 200 коров, но что ждет их дальше? В таких условиях содержания у скота идет год за несколько. Двухлетние телочки на современном комплексе выглядят как 11-летние коровы при домашнем содержании.
– А где после растела?
Чем дальше в коровники, тем больше претензий и к местным аграриям, и к их столичным кураторам. Вот она, не подкрашенная цифрами ситуация.
Такое ощущение, будто сюда даже заведующий комплекса не доходит. Президент дошел.
Ну, если они не знают, что там можно пройти, так пойдем через яму.
А потом решил проехаться по машинотракторному стану. За более-менее приличным фасадом – металлом. Имя у этого хозяйства – «Амкодор-Шклов». Может, поэтому здесь так щедро разбрасываются одноименными погрузчиками?
Техника на приколе несколько месяцев. Бесперебойно работает здесь только маховик бесхозяйственного отношения к дорогостоящей технике. Вот так выглядит импортный современный комбайн.
– Сколько лет этому комбайну?
– В прошлом году он не работал.
Ангары машинотракторного стана. Что удивляет: металлом хранят под крышей, а вот рабочие агрегаты – под дождем. Хотя рабочие ли?
Критикуя руководство Купаловского и Шкловского районов Могилевской области, Президент дал понять, что ждет каждого нерадивого управленца.
– Ну что, не сеет? Отчего?
– Не знаю. Это не «Юбилейного» сеялка просто.
Провалы в организации агрохолдинга «Купаловский» и бардак в «Амкодор-Шклов» – это точка. Еще вчера Президент озвучивал кадровые перестановки. А выверенное решение было принято до этого.
Причин много. Среди тех, что на поверхности – вопиющие: Могилевская область по темпам развития экономики аутсайдер. В 2018 году – последнее место, за два месяца 2019-го обошла только самый северный регион. В сельском хозяйстве худшие показатели и в 2018-м, и за два месяца этого года тоже не исправили. По экспорту и промпроизводству места такие же неутешительные.
Поэтому сегодняшние кадровые решения – не только наказание за ошибки, а скорее желание исправить ситуацию.
И 25 марта, и не единожды до этого глава государства предупреждал управленцев: поручения Президента надо исполнять, к делу и служебным обязательствам относиться ответственно, а за промахи ждет наказание. Похоже,
Как итог – новые организационные выводы Президента.
Глава агрохолдинга «Купаловское» вернулся в привычное для него кресло – руководителя структурного подразделения «Амкодор-Шклов». Теперь уже бывший председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов будет наводить порядок в «Купаловском». За развитие района уже отвечает бывший помощник Президента по Могилевской области Геннадий Лавренков. Должности проще, но возможности проявить себя – шире. Карт-бланш только у Николая Коротина: первый заместитель с ремаркой и.о. назначен губернатором области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если не будет железной дисциплины, через год всё развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область
Новости Беларуси. По итогам рабочей поездки в Могилевскую область Александр Лукашенко принял кадровые решения. Они связаны с очевидными примерами...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)