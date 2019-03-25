В Гомеле 31-летний мужчина задержан по подозрению в педофилии

Гомеля. У следователей есть все основания полагать, что он причастен к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 168 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).
Как пояснила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария КРИВОНОГОВА, жертв обвиняемого может быть гораздо больше, чем сейчас об этом известно правоохранителям. В данный момент ведется их поиск. Следствие продолжается.