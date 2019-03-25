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В Гомеле 31-летний мужчина задержан по подозрению в педофилии

26.03.2019 20:25 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гомеле 31-летний мужчина задержан по подозрению в педофилии
Следственный комитет РБ

В Гомеле 31-летний мужчина задержан по подозрению в педофилии В Орше 25-летний педагог подозревается в насилии над 13-летним мальчиком
Как стало известно, правоохранителями был задержан 31-летний житель Гомеля. У следователей есть все основания полагать, что он причастен к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 168 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).

Как пояснила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария КРИВОНОГОВА, жертв обвиняемого может быть гораздо больше, чем сейчас об этом известно правоохранителям. В данный момент ведется их поиск. Следствие продолжается.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сейчас жертв гомельчанина разыскивают правоохранители.
 
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